Muğla yerel haberi | Yeni Adli Yıl Fethiye'de törenle başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yeni Adli yılın başlaması nedeniyle Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethiye Adliye binasında tören düzenlendi.

Yeni Adli yılın başlaması nedeniyle Fethiye Adliyesinde yapılan törene Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Baro Temsilcisi Volkan Yuluk, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Çiçek, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Erdal Kraker, Adliye Müfettişleri, Hakimler, Savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Törende ilk olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ile Fethiye Baro Temsilcisi Av. Volkan Yuluk Adliye Binası içerisindeki Atatürk Büstü'ne çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı söylendi.

Fethiye Baro Temsilcisi Av. Volkan Yuluk adli yıl açılışında yaptığı konuşmada "Vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ülkeleri diğerlerinden ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adaletin teminatı bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının teminatı ise bağımsız savunmadır. Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç ya da hiç tecelli etmediği bir sistemin mülkün temeli olması imkansızdır. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir adli yıl istiyoruz" dedi.

Törende konuşan Fethiye Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, 100. Yılını coşkuyla kutladığımız Zafer Bayramımızı daha nice 100 yıllar hep beraber kutlamayı diliyorum" diyerek, "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleri ilkeleri üzerine kurulu bulunan "Yargı" erkinin bir parçası olarak adaletin tecellisi için gayret göstereceğimiz yeni bir adli yılın başlangıcındayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlıyız, hevesliyiz, çalışma azmi ve gayreti içindeyiz. Günlük kısır tartışmalardan uzak, bilinci bilinçsiz yapılan, haklı haksız eleştirilerin farkında olarak, yaptığımız işin sorumluluğunun bilincinde, omuzlarımızdaki yükün ağırlığında ezilmeden, işimizin hakkını vererek, dimdik bir şekilde, hakkaniyetli ve adilce kararlar için hazırız, güçlüyüz ve hak aramak için adliyemize adım atacak, aynı amaçla 2 satır yazı yazacak her bir vatandaşımızın hak ettiği hakkına en kısa zamanda ve en adilane şekilde ulaşabilmesi için 24 saat çalışma esasına dayalı olacak şekilde buradayız" dedi.

Törende konuşan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı da, yeni bir adli yıla girdiklerini hatırlatarak "Vatandaşların bizden tek beklediği adli bir kararın makul sürede gecikmeksizin verilmesidir ve bildiğimiz gibi adliyenin kapısı adaletin kapısıdır, devlet adaletin temeli üzerine oturur, adalet devletin temelidir, milletimizin bizden beklediği adaletin tecellisi için bu yılda bütün gücümüzle çalışacağız. Elbette bu süreçte uzlaştırma gibi alternatif çözüm yöntemlerini arttırılarak uygulanması, hedef süre riayeti sağlanarak şeffaflık ve öngürülebilirlik adına atılan reform adımlarının izlenerek yargıya olan güveni arttıracak, vatandaşlarımızın adalete olan inancını pekiştirecek çalışmalar yapmak yegane hedefimiz olacaktır" diye konuştu. - MUĞLA