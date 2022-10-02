Muğla yerel haberi: Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği Kapsamında Menteşelilerle Buluştu

7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında, vergi uzmanı-yazar Dr. Ozan Bingöl, "Vergilerimiz Nereye Gidiyor" adlı söyleşi ile Menteşelilerle buluştu.

Ozan Bingöl, Menteşe'deki söyleşide, sadece son 15 yılda vatandaşların 5,58 trilyon lira vergi ödediğini belirterek, "Para ödüyorsak, izlemediğimiz bir televizyon kanalını bizler finanse ediyorsak, muayene katkı payı ödemeye devam ediyorsak, devletin okuluna kayıt yaptırırken kayıt parası ödemek zorunda kalıyorsak, sokağımızdaki asfalta katılım payı ödüyorsak, garantili hastaneleri biz yükleniyorsak, harcını ödediğimiz hizmete bir de döner sermaye bedeli ödüyorsak, işsizlik maaşına bile damga vergisi ödüyorsak, ismini dahi bilmediğimiz nice paylar, fonlar, hizmet bedelleri ile karşılaşıyorsak ve bir sosyal devlette eşit ve ücretsiz almamız gereken neredeyse tüm hizmetlere tekrar bu kadar para ödüyorsak o zaman soru şu; vergilerimiz nerede" dedi.

"DEMOKRASİ, HER KURUŞ VERGİNİN NERELERE HARCANDIĞININ HESABINI SORAN BİR TOPLUM İLE GELECEKTİR"

Her vatandaşın bu soruyu mutlaka sorması gerektiğini belirten Ozan Bingöl, "Çünkü bu ülkeye gerçek demokrasi, neye ne kadar vergi ödediğini bilen, bunun farkında olan ve ödediği her kuruş verginin nerelere harcandığının hesabını soran bir toplum ile gelecektir" diye konuştu.

Söyleşi sonunda vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl'e Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından şenliğe katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Ozan Bingöl, söyleşinin ardından okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.