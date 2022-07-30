Muğla yerel haberi | Öğrenciler Bodrum'da Sokak Hayvanları Bakımevi'ni Ziyaret Etti

İngiliz Kültür Koleji öğrencileri Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan canları ziyaret etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sahiplenme çağrısını yineledi.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret eden 80 öğrenci ve öğretmenleri can dostları ziyaret ederek onlar için yanlarında getirdikleri mamaları yetkililere teslim etti. Bakım ve Rehabilitasyon merkezi hakkında bilgiler alan minik ziyaretçiler daha sonra belediye personeli ile birlikte tesisin bahçesine çiçek dikti.

BAKIMEVLERİNDE 790 CAN BULUNUYOR

Torba Rehabilitasyon Merkezi'nde 405 köpek ve 175 kedi, Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi'nde ise 166 köpek ile 44 kedinin bakım ve tedavisini sürdüren Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personelleri tam donanımlı petbulance aracı ile de sokakta yaralanan ya da hasta olduğu bildirilen canların da imdadına koşuyor. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ve Muğla Veteriner Hekimler Odası ile ortak yürütülen birçok proje olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, çalışmalar kapsamında sokakta yaşayan hayvanların bakım, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılarken kısırlaştırma ve sahiplendirme işlemlerinin de devam ettiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının üst seviyede olduğu bu günlerde canlar için sokaklarda uygun noktalara su ve mama bıraktıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Yurt, bu konuda vatandaşların da duyarlı olmalarını bir kap suyu onlardan esirgememelerini istedi.

3 BİNDEN FAZLA SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI

Veteriner İşlerine bağlı ekiplerin sokak canları için mücadelelerini sürdürdüğünü belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yılbaşından bu yana 3 binden fazla kedi köpeğin kısırlaştırılıp, aşılanarak işaretlendiğini söyledi. Oda ve STK'larla birlikte çalışmaların devam ettiğini ifade eden Aras, "Sahiplenme konusunda halkımızdan duyarlılık bekliyorum. Hayvan sahibi olmanın en güvenli yolu bakımevlerinden sahiplenmek. Bakımevlerimiz bu anlamda çok önemli bir köprü görevi de görüyor" dedi.