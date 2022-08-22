Muğla yerel haberi... Muğla'ya Üniversite Kaydı İçin Gelen Öğrenciler, Karanfillerle Karşılandı

Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi'ne yerleşen ve 2022-2023 eğitim öğretim yılı kayıtları için şehre gelen öğrenciler ve aileleri, karanfillerle karşılandı.

Öğrencileri ve aileleri, otobüs terminalinde beyaz karanfillerle karşılayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, " Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gerek akademik personeli gerekse eğitim kalitesi ile Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. 40 bin öğrencisi ile bir üniversite kentiyiz. Buraya eğitim için Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen gençler bir süre sonra iyi ki Muğla'yı tercih etmişiz diyecekler. Çünkü Muğla her anlamda modern, çağdaş ve özgür bir kent. Anne babaların da gözü arkada kalmasın. Öğrenci kardeşlerimiz artık bizim de birer evladımız. Belediyemizin kapısı onlara her zaman açık" dedi.