Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla yerel haberi... Muğla'ya Üniversite Kaydı İçin Gelen Öğrenciler, Karanfillerle Karşılandı

Yerel Haberler

Muğla yerel haberi... Muğla'ya Üniversite Kaydı İçin Gelen Öğrenciler, Karanfillerle Karşılandı

Muğla haberi... Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi’ne yerleşen ve 2022-2023 eğitim öğretim yılı kayıtları için şehre gelen öğrenciler ve aileleri, karanfillerle karşılandı.

Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi'ne yerleşen ve 2022-2023 eğitim öğretim yılı kayıtları için şehre gelen öğrenciler ve aileleri, karanfillerle karşılandı.

Öğrencileri ve aileleri, otobüs terminalinde beyaz karanfillerle karşılayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, " Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gerek akademik personeli gerekse eğitim kalitesi ile Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. 40 bin öğrencisi ile bir üniversite kentiyiz. Buraya eğitim için Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen gençler bir süre sonra iyi ki Muğla'yı tercih etmişiz diyecekler. Çünkü Muğla her anlamda modern, çağdaş ve özgür bir kent. Anne babaların da gözü arkada kalmasın. Öğrenci kardeşlerimiz artık bizim de birer evladımız. Belediyemizin kapısı onlara her zaman açık" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye Muğla Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title