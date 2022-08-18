Muğla yerel haberi... Muğla İl Müftülüğü tarafından çocuk şenliği düzenlendi

Muğla haberi... Muğla İl Müftülüğü himayesinde Menteşe, Ula, Yatağan İlçe Müftülükleri, İlim Yayma Cemiyeti Muğla Şubesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyeleri ve Danimarka Roskilde şehrinden hayırsever bir vatandaşın katkıları ile Çocuk...

Muğla İl Müftülüğü himayesinde Menteşe, Ula, Yatağan İlçe Müftülükleri, İlim Yayma Cemiyeti Muğla Şubesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyeleri ve Danimarka Roskilde şehrinden hayırsever bir vatandaşın katkıları ile Çocuk Şenliği düzenlendi.

Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik Muğla Kışla Parkı'nda düzenlenen şenliğe; Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Muğla İl Müftü Yardımcıları Sema Özbakış ve Erkan Saral, İlim Yayma Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Ayhan Balcı, Menteşe, Yatağan, Ula İlçe Müftülüğü personeli, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Hafız Burak Şekercioğlu'nun okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda çocuklar, halat çekme, yumurta taşıma, balon patlatma, çuval yarışı, matrak oyunu, sandalye kapmaca ve daha bir çok oyun ile birlikte eğlenerek, ebru, kaligrafi, yüz boyama etkinliklerinin stantlarında doyasıya vakit geçirme imkanı buldu.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı stantları ve spor alanlarını tek tek gezerek çocuklarla yakından ilgilendi. Yaklaşık dört saat süren ve büyük bir ilgiyle karşılanan etkinlikte çocuklara; dondurma, kar helvası, lokma, keşkek, aşure, çay, su gibi yiyecek ve içeceklerin ücretsiz dağıtılırken, aynı zamanda hatıra köşesi de oluşturularak misafirlerin fotoğraf çekilmesi sağlandı. Yarışmaların yanı sıra Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören çocuklar, hocaları ile birlikte hazırladıkları ilahileri ve duaları sahnede sunma imkanı buldu. Yarışmalarda dereceye girenlerin kazandığı madalyaların takdim töreninde konuşan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederken, çocuk şenliğini geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti. - MUĞLA