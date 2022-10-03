Muğla yerel haberi... Muğla'da Tartıştığı Yengesini Öldüren Kişi İntihar Etti

Muğla yerel yerel haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 29 yaşındaki Hasan Türkmen yengesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

ESMA TURAN

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 29 yaşındaki Hasan Türkmen yengesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Seydikemer'e bağlı Boğalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Hasan Türkmen ile aralarında husumet olduğu iddia edilen amcasının eşi Döne Türkmen (60) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Türkmen'in evden getirdiği av tüfeğiyle amcasının evinin önüne gelerek ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Döne Türkmen ağır yaralandı. Hasan Türkmen ise olay yerinden kaçtı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Türkmen'i yakalamak için çalışma başlattı. Türkmen'in evinin yaklaşık 1 kilometre uzağında aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.