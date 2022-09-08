Muğla yerel haberi | Muğla'da Analitik Kimya Kongresi gerçekleştiriliyor

Muğla haberler... Muğla'da Analitik Kimya Kongresi gerçekleştiriliyorMUĞLA 2002 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenen ve başta analitik kimya alanında çalışmalar yapan tüm akademisyen ve araştırmacılar arasında prestijli bir kongre haline gelen Ulusal Analitik Kimya Kongresi'nin Muğla'da...

Muğla'da Analitik Kimya Kongresi gerçekleştiriliyor

MUĞLA 2002 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenen ve başta analitik kimya alanında çalışmalar yapan tüm akademisyen ve araştırmacılar arasında prestijli bir kongre haline gelen Ulusal Analitik Kimya Kongresi'nin Muğla'da 10'uncusu düzenleniyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen, analitik kimya alanında araştırma yapan bilim insanlarını, eğitim gören lisansüstü öğrencileri, analitik kimyayı araç olarak kullanan farklı disiplinleri ve kimya alanında üretim yapan sektörleri bilgi paylaşımında bulunulmak üzere bir araya getirmek amacıyla, 8-11 Eylül 2022 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonlarında düzenleniyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Profesörü Mehmet Öztürk açıklamalarında şunları dile getirdi. "8-11 Tarihleri arasında bu yıl 10. Analitik Kimya Kongresini gerçekleştiriyoruz. Bu Analitik Kimya Kongresi'nde sektör konuşuyor çalıştayı ile birlikte işledik. Sektör konuşuyor çalıştayında sektörün sorunlarını, problemlerini, dertlerini davet ettiğimiz akademisyenler ile birlikte çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yeni gençlerimizin akademide öğrendikleri bilgileri sanayiye adapte etmelerini etkili olabileceğini düşündüğümüz bu sektör çalıştayını da gerçekleştireceğiz. Kemometri çalıştayını dün gerçekleştirdik. Keometri sanayide çıkarlarının tamamını göz ile görünemeyen şekilde cihazlar tarafından yada bilgisayar programları tarafından değerlendirerek insan oğlunun göz ile görünür hale getirilen bir yöntemdir. Biz hem keometri çalıştayı ile hem de sektör konuşturuluyor çalıştayı ile ulusal kimya kongresinin içine yerleştirerek böylelikle sektör öğrencimiz ve akademisyen üçgenini biraz güçlendirmeye çalıştık. Bu bağlamda bu kongrelerin devamında da bu çalışmaların devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.