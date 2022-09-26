Muğla haberi: Muğla Büyükşehir'den 2 Adet Çok Amaçlı Acil Müdahale Teknesi

Gelen Muğla haberine göre Muğla Büyükşehir Belediyesi, denizlerde oluşabilecek yangın, yaralı nakli gibi olumsuzluklara müdahale etmek için iki adet çok amaçlı acil müdahale teknesi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, denizlerde oluşabilecek yangın, yaralı nakli gibi olumsuzluklara müdahale etmek için iki adet çok amaçlı acil müdahale teknesi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kıyı tesislerinde ve denizlerde oluşabilecek her türlü olumsuzluklara hızlı ve etkili şekilde müdahale etmek için 2 farklı boy ve tipte acil müdahale teknesi aldı.

Deniz yangınlarına ilk müdahale, personel ve yaralı nakli ile denizde kontrol görevi yapacak 2 tekne, Bodrum ve Marmaris limanlarında göreve başladı.

DENİZ KİRLİLİĞİ İLİ MÜCADELE EDECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 acil müdahale teknesinin yanı sıra 1 adet deniz kirliliği acil müdahale teknesini gelecek günlerde hizmete alacak. 9.80 metre uzunluğunda 4,50 metre eninde olan tekne, yedekleme, tekne çekme, deniz yüzeyi temizliği ve denizde kontrol görevi yapacak.