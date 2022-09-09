Muğla yerel haberi... Menteşe Belediyesi'nden Eğitime Destek

Menteşe Belediyesi, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2022-2023 yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilere desteğin devam edeceğini açıkladı.

Eğitime desteklerinin yeni eğitim öğretim yılında da süreceğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Onların eğitimden sağlığa, spordan sosyal hayata kadar birçok alanda yanlarındayız. Yaz aylarında açtığımız ücretsiz kurslar ile yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Kurslarımız ile sanattan spora farklı branşlarda başarı elde eden çocuklarımızı cesaretlendiriyor ve ödüllendiriyoruz. Binlerce çocuk kurslarımız sayesinde yaz dönümünü verimli geçirdi. Pazartesi günü de okullarımız açılacak. Her yıl olduğu gibi 2022- 2023 yeni eğitim-öğretim yılında çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kırsal Mahallelerimizde ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocuklara yönelik içerisinde defteri, boya kalemi, cetveli gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu dayanışma çantalarımızdan vereceğiz. Neşeli Makas uygulamamız ile okul hayatına başlayan çocukların ücretsiz saç kesimlerini yapacak, dezavantajlı özel öğrencilerimize hafta içi her gün aşevimizden sıcak yemek servisi yapacağız" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılında da burs ihtiyacı ve talebinde bulunan öğrencilere desteğin devam edeceğini vurgulayan Başkan Gümüş, şöyle devam etti:

"Burs desteğinin yanında ilçedeki 14 ayrı okulda; okul binaları ve dersliklerde çatı yenileme, su tesisatı tamiratları, kalorifer tesisatı bakımı ve yenilemesi, okul içi zeminlerde parke yapımı, muhtelif elektrik tesisatı bakım ve onarımları ile okul bahçelerine bank temini, kamelya tamiratları ve spor alanları ile saha çizgileri boyama işleri gibi çeşitli alan ve konularda destekte bulunduk. Bu konuda okul yönetimleri ve STK'ların talep ve isteklerini değerlendiriyor, yapılan görüşmeler ve toplantıların ardından imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaçları karşılıyor ve eksiklerini gideriyoruz."

Sınıfların ecza dolaplarını ve ilk yardım malzemelerini periyodik olarak yenilediklerini de belirten Başkan Gümüş, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sekibaşı Çocuk Kütüphanesinde çocukların ve annelerin ücretsiz olarak kitaplardan faydalanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca Kötekli, Düğerek ve Emirbeyazıt Mahallesindeki sosyal tesisleri aynı anda 60 öğrencinin barınabileceği şekilde hazır durumda. Kötekli Mahallemizdeki öğrencilere yönelik hizmete sunacağımız Kötekli Gençlik Merkezindeki çalışmalarımız ise tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl hizmete açtığımız Ali Fuat Özge Spor Kompleksimiz ile çocukların ve gençlerin, basketbol, masa tenisi, voleybol, futbol gibi sportif faaliyetlerden faydalanmaları sağlıyoruz. Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkımızdaki Robotik ve Kodlama Merkezimizi ise Ekim ayında yapacağımız lansmanla resmi olarak açılışını yapacağız. Merkezimizde ücretsiz olarak bilgisayar programlama eğitimleri verilecek. Robotik ve Kodlama Merkezimiz ile çocukların bilgiye ulaşma isteklerine destek olacağız. Kısacası Menteşe Belediyesi olarak kırsalından kent merkezine kadar öğrencilerin ve okulların ihtiyaçlarını karşılamak, çocuklarımızın modern ve çağdaş bir eğitim alabilmeleri için canla başla çalışıyoruz."