Muğla yerel haberi | Gaziler Günü Marmaris'te Törenle Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde resmi törenle kutlandı. Protokol üyelerinin yanı sıra gazilerin de katıldığı törene vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Marmaris'te resmi tören düzenlendi. Törene, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Marmaris Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Muharip Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşmalar ise Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı'ndan Deniz Yüzbaşı Servet Küçük ve Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Azmi Özkan tarafından yapıldı. Öğrencilerin günün anlam ve önemini anlatan şiirler okuduğu törende, Aksaz Bandosu da sevilen marşları seslendirdi.