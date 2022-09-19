Muğla yerel: Bodrum'da Gaziler Günü törenle kutlandı

Bodrum'da Gaziler Günü törenle kutlandı

MUĞLA 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bodrum Belediye Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, İlçe Garnizon Komutanı Albay Durmuş Altınkaya, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk abidesine çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, şunları dile getirdi: "19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. Şehit nurlanmış, gazi onurlandırılmış bir askerdir. Bununla da gurur duyuyoruz. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütleri örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü TBMM tarafından gazilik unvanıyla taçlandırıldığı gündür. Üzerinde yaşadığımız bu toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği var oluş mücadelesinin şifresi, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' deyişinde saklıdır."

Hasan Külcü'nün konuşmasının ardından Nurbanur Koç isimli öğrenci, "Gaziler" isimli şiirini okudu. Gaziler, tören sonrası Kaymakamlık ziyareti gerçekleştirirken, Bodrum protokolü ile düzenlenen yemekte bir araya geldiler.