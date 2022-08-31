Muğla yerel haberi | Bodrum'da Büyük Zafer Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı Bodrum'da coşkuyla kutlandı.

Bodrum'da zafer kutlamaları dün sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenle başladı. Akşam saatlerinde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin organizasyonuyla ilçenin merkezinde Fener Alayı ve Manga konseri düzenlendi. Karaova Mahallesi'nde ise Bodrum Kent Orkestrası Zafer Konseri zafer coşkusunu artırdı.

Bodrum Milta Marina'dan önünden başlayan ve Bodrum Belediye Meydanı'na kadar devam eden Fener Alayı'na; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Özgür Akdağ, Bodrum Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere çok sayıda yurttaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyen yurttaşlar, marşlar söylerken Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki işletmeler de volkan yakarak ve marşlar çalarak coşkuya ortak oldu.

30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak konuşmasına başlayan Başkan Aras, şunları söyledi:

"CUMHURİYETİMİZ ANADOLU'NUN AYDINLIĞIDIR"

"Büyük Zafer'in 100. yılında, böylesine anlamlı bir kalabalıkla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bugün 100. yılını kutladığımız Türk Kurtuluş Savaşı, dünyanın en haklı, en meşru savaşıdır ve yeryüzünde emperyalizme karşı verilmiş ve kazanılmış en büyük savaş destanıdır. Barışa adanan bu destanın sembolü, Türk bayrağıdır, lideri ise tüm mazlum devletlerin örnek aldığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyetimiz, Anadolu'nun aydınlığıdır. Tüm mazlumların ışığıdır. Bu ışık bilimle, sanatla, edebiyatla yükselecek. Cumhuriyet, siz gençlerimizin elinde ilelebet payidar kalacaktır. Bu güzel güne ortaklık ettiğiniz için her birinize teşekkür ederim."