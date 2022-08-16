Muğla yerel haberi... Bodrum Belediyesi'nin Yaz Kursları Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlediği yaz kursları devam ediyor.

Belediye'nin çocukların kişisel gelişimine yön vermek amacıyla düzenlediği kurslarda; satranç, halk oyunları, gitar, seramik, drama ve futbol dersleri verilmeye devam ediyor. Belediye bünyesinde açılan mevcut kurslara yaklaşık 200 çocuk katılıyor.

Kayıtların sona ermesiyle geçen haftalarda başlayan gitar ve futbol kursunun yanı sıra kişisel beceri geliştirmeye yönelik kurslar da açan Belediye, yaz boyunca çocukların eğlenerek öğrenmesi için planlamalar yapıyor. Alanında uzman kişiler tarafından yürütülen kurslarda çocuklar, aktif öğrenme yöntemi kullanılarak eğitiliyor. Ders boyunca görev ve aktivitelerin tamamlanması için gerekli becerileri kazanma ve geliştirme yönünde çalışmaların devam ettiği yaz kursları, çocukların yaz tatillerini olumlu değerlendirmeleri için alternatif yaratıyor.

Spor, sanat ve kültürün hayatın vazgeçilmezlerinden olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Kültür, sanat ve spor üçgeni içerisinde yıllardır var olan Bodrum'da, Bodrum Belediyesi olarak çocuklarımızın da bu etkinliklerle kaliteli zaman geçirmelerini sağlamayı amaçladık. Bu sebeple belirli bir plan doğrultusunda yaz boyunca çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek için kurslar düzenledik. Çocuklarımızın bu kurslarda verimli saatler geçirdiklerini düşünüyoruz. Bodrum'a, Bodrum halkına ve Bodrum'da yaşayan çocuklara hizmet etmek için faaliyetlerimize devam edeceğiz."

Belediye'nin ücretsiz kursları, yaz tatili süresince devam edecek.