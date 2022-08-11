Muğla yerel haberi | Başkan Hürriyet Fethiye Caddesi'nde Devam Eden Çalışmaları İnceledi Muğla haberleri... İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yenileme Projesi” kapsamında Fethiye Caddesi’nde gece de devam eden üstyapı ve altyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yenileme Projesi" kapsamında Fethiye Caddesi'nde gece de devam eden üstyapı ve altyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Dün gece Fethiye Caddesi'ne giderek, emekçilere kolaylıklar dileyen Hürriyet, çalışma yapılan tüm noktaları inceledi. İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk'ün de bulunduğu incelemelerde Hürriyet, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen'den çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi aldı. ANKA / Yerel Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Kocaeli Fethiye Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Muğla yerel haberi | Başkan Hürriyet Fethiye Caddesi'nde Devam Eden Çalışmaları İnceledi - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.