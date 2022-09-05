Muğla yerel: Bodrum Belediyesi'nden Hayırsever Vatandaşlara Plaketli Teşekkür

Bodrum Belediyesi'ne bağışlanan araçları hibe eden hayırseverlere, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından teşekkür plaketi verildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve kısa bir sunum ile başlayan plaket töreni, Başkan Ahmet Aras tarafından araçların başında bağış sahiplerine plaket verilmesiyle devam etti.

Bodrum'un ilk belediye başkanlarından Dr. Mümtaz Ataman'ın oğlu Ural Ataman tarafından hibe edilen aracın önünde plaketini veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ataman'a ve tüm bağışçılara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Yangınlar esnasında bizim mücadelemizi görüp takdir eden Bodrum'un Cumhuriyet döneminin ilk Belediye Başkanı Mümtaz Ataman'ın oğlu Ural Ataman yangınlar sırasında beni aradı. 'Başkanım elimizden ne geliyorsa yapalım.' dedi. Biz de arazöz hibe ederseniz iyi olur dedik. O da sağ olsun kabul etti ve bugün 12 tonluk bu arazözü de sevgili Ural Ataman abimizin sayesinde belediyemizin kadrosuna kazandırdık. Uzun yıllar hizmet edecek bir araç. Bu arada Dr. Mümtaz Ataman Karaada'yı da Bodrum'a kazandıran belediye başkanıdır."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2 adet araç hibe eden Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ'ye, 4 tonluk arazöz hibe eden Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. AŞ'ye ve 4 tonluk arazöz hibe eden Selin Ayla Ünver'e de teşekkür ederek plaketlerini takdim etti.

3 arazöz ve 2 ani müdahale aracı olmak üzere üzerindeki ekipmanları ile beraber toplamda 5 adet araç, Bodrum Belediyesi envanterine dahil edilirken; hibe edilen araçlar ile bugüne kadar ilçe genelinde 22 ayrı noktada çıkan yangınlara müdahale edildi. Ayrıca ilçede yer yer yaşanan su kesintisinden dolayı bahse konu araçlarla 34 eve ve kırsalda bulunan ve aşırı sıcaklardan dolayı kuruma noktasına gelen, yabani hayvanların su kaynağı göletlere su takviyesi yapıldı. Hibe edilen araçlar temizlik çalışmalarında da kullanılıyor.