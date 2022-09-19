Muğla yerel: 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Muğla'da tören yapıldı

Muğla yerel haberi... Muğla'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921'de "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verilişinin 100. yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı.

Muğla'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921'de "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verilişinin 100. yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orman Gürün, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Atatürk büstüne Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü ve Gazileri Şehit Dul ve Yetimler Derneği Muğla Temsilciliği çelenkleri konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören, Emirbeyazıt İlkokulu'ndan Elif Yıldız ile Dumlupınar İlkokulu'ndan Mehmet Kaplan'ın okuduğu şiirle sona erdi. - MUĞLA