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Muğla'ya yeni AFAD Müdürü atandı

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İçişleri Bakanlığı tarafından Muğla AFAD Müdürü olarak atanan İshak Cindioğlu, göreve başladı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Cindioğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Muğla AFAD Müdürü olarak atanan İshak Cindioğlu, Muğla'da göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda 12 ilin AFAD İl Müdürü görevden alınırken, 29 ile de yeni il müdürleri atanmıştı. Muğla AFAD il Müdürü İsmail Özkan Kütahya İl Müdürlüğü'ne atanırken Özkan'dan boşalan il Müdürlüğü'ne Adıyaman AFAD Müdürü İshak Cindioğlu getirilmişti.

Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada" Valimiz Dr. İdris Akbıyık, AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Muğla'nın afet, acil durum yönetimi konusunda istişarelerde bulundu" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı İdris Akbıyık AFAD Yerel Politika Güncel Haberler

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