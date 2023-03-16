Muğla'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla için sağanak yağış ve gök gürültüsü uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla için sağanak yağış ve gök gürültüsü uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "16.03.2023 Perşembe günü Muğla'da, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MUĞLA