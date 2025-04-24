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Muğla ve Aydın'dan Orman Yangınları İçin Koordinasyon Toplantısı

Muğla ve Aydın'dan Orman Yangınları İçin Koordinasyon Toplantısı
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Aydın Jandarma Filo Komutanlığı, yaklaşan yangın sezonu öncesinde orman yangınlarıyla mücadele için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hava ve kara unsurlarının etkin koordinasyonu ele alındı.

Yaklaşan yangın sezonu öncesi koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Aydın Jandarma Filo Komutanlığı arasında toplantı gerçekleştirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür başkanlık ettiği toplantıya, Aydın Jandarma Filo Komutanı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Koray Ergin, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Orman Yangınlarıyla Mücadele (OYM) Şube Müdürü Fedai Erdemli ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) pilotları Hakan Kozlu ve Bilge Erdoğan da katıldı. Toplantıda, orman yangınlarına karşı hava ve kara unsurlarının koordinasyon içinde nasıl daha etkin çalışabileceği ele alındı. Özellikle yangın ihbarı alındıktan sonra müdahale sürecinde hava araçlarının etkin kullanımı ve iletişim trafiği konularında önemli değerlendirmeler yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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