Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

MUĞLA - Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 9 defa suçüstü yakalama yapılan bu yakalamalarda 9,25 gram metamfetamin, Skunk ve 3,66 gram esrar maddesi ele geçirilmesinin ardından dosya savcısı tarafından şüpheliler ile ilgili gözaltı kararı verildi.

Menteşe ilçesinde 7 adreste, Ula ve Bodrum ilçesinde 1 adreste ve Aydın'da 2 adreste olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yapılan ikamet aramaları sonucunda, hassas terazi, 2 parça halinde toplam 2.26 gram Metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir.

Şüpheli 11 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılırken, şüpheliler mevcutlu olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 5 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.