Muğla Valisi'nden Küresel Sumud Filosuna Destek

Muğla'da yaşayan ve Küresel Sumud Filosu'na katılan Anadolu'dan Gazze'ye Platformu Başkan Yardımcısı Ayçin Kantoğlu'nun annesi Gülser Özesen ile Platformun Hukuk Sorumlusu Ayşegül Mungan, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Ayçin Kantoğlu'nun annesi Gülser Özesen ve Anadolu'dan Gazze'ye Platformunun Hukuk Sorumlusu Ayşegül Mungan'la birlikte Muğla Valiliği önünde, Küresel Sumud Filosuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, " Gazze'de, Filistin'de bildiğiniz gibi tarihin en büyük soykırımı gerçekleşiyor. Bütün dünyanın gözü önünde, bebeklerden yaşlılara kadar, 70 yaşında, 80 yaşında kadınlar, çocuklar, insanlar katlediliyor. Hiçbir canlıya reva görülmeyecek işkenceler maalesef Gazze'de, Filistin'de devam ediyor. Bu soykırımı protesto etmek amacıyla, katil İsrail'e dur demek amacıyla bildiğiniz gibi Sumut Filosu yola çıktı. Sumut Filosu'nda Muğla'dan da Hayçin Kontoglu hanımefendi şu anda filoda, gemide. Biz buradan Sumut Filosu'na selamlarımızı yolluyoruz. Ayçin Hanım'ın Gazze için Filistin için gayret sarf eden bu zulmün durması için bu soykırımın durması için emek sarf eden herkesi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Muğla olarak da onların yanında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz. Muğla, Ayçin Hanım'a sahip çıkıyor, inşallah sahip çıkacak. Bundan sonra da Gazze'de, Filistin'de zulüm bitecek, barış gelecek. Buradan tüm zalimleri, tüm soykırımcıları kılıyoruz" dedi.

Kızı Ayçin Kantoğlu'na sahip çıkılmasını isteyen Gülser Özesen, "Ben de Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bir anne olarak kızıma sahip çıkılsın istiyorum. Tabii oraya giden herkesin hayatı bizler için çok kıymetli. İnşallah emellerine ulaşacaklar. Ama Muğla'dan da destek bekliyoruz" dedi.

Gülser Özesen, Vali Dr. İdris Akbıyık'ın bileğine, Küresel Sumud Filosu'na desteğin sembolü olan 'Turkuaz Kurdele'yi taktıktan sonra makamdan Ayçin Kantoğlu'nu cep telefonu ile görüntülü arayarak başarılar diledi. - MUĞLA