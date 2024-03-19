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Muğla Valisi İdris Akbıyık Yaşlılara Saygı Haftası'nı Kutladı

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaşlıların tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tuttuğunu belirterek, yaşlılara hak ettikleri ilgi ve saygının gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Muğla valisi İdris Akbıyık 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde yayımladığı mesajında yaşamın her anında genç nesle rehberlik eden, tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tutan yaşlıların en değerli varlıklar olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık, "Hayatın zorluklarıyla başa çıkarken kıymetli büyüklerimizin öğütleriyle büyür, onların bilgelik dolu sözleriyle yolumuz aydınlanır. Sabırları, sevgileri ve özverileriyle hayatımıza anlam katarlar. Ne mutlu ki millet olarak bizleri yetiştiren ve topluma kazandıran kıymetli büyüklerimize hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Bu bakımdan devletimizin sunduğu hizmetlerin yansıra; kıymetli büyüklerimizin toplumsal yaşama aktif katılmalarını sağlamak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek en önemlisi yaşlılığı yalnızlığın ve umutsuzluğun yaşandığı bir dönem olmaktan çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygularla değerli büyüklerimizin "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını" kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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