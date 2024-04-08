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Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Ramazan Bayramı Trafik Uyarısı

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Muğla Valisi İdris Akbıyık Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında bayram dolayısıyla yola çıkan sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, dikkatli ve tedbirli olmalarını ve trafik kurallarına harfiyen uymalarını istedi.

Vali Akbıyık mesajında, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan'ı Şerifi uğurlarken, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevinci ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayının feyiz ve bereketiyle dolup taşan bu mübarek günlerde, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyor, daha nice bayramlara sağlık ve afiyetle hep birlikte kavuşmayı, Rabbimden niyaz ediyorum.

Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren, kültürümüzde var olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizi güçlendiren, milli ve manevi değerlerimizi hatırlamamıza vesile olan özel günlerdir. Bayram coşkusuyla bir araya geldiğimiz bu özel günlerde, milli ve manevi değerlerimizi göz ardı etmeden, birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşalım, ülkemizin ve milletimizin huzur ve refahı için birlikte çalışalım, geleceğe umutla bakalım. 'Yeryüzü Cenneti' Muğla'mızda Ramazan Bayramı'nı, sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedildiği, dargınlıkların ve kırgınlıklarının unutulduğu, kimsesizlere herkesin dost elini uzattığı, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerin her yönüyle yaşandığı günler olarak geçirelim. Diğer taraftan bayram dolayısıyla yola çıkan sürücülerimizin yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, dikkatli ve tedbirli olmalarını ve trafik kurallarına harfiyen uymalarını bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Muğlalı hemşehrilerimin, bayram tatillerini ilimizde geçiren misafirlerimizin, mesai arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumlara ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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