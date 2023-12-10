Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı

Muğla valisi İdris Akbıyık 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında Türkiye'nin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer aldığını açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edildiği tarih olan 10 Aralık, tüm çağdaş ülkelerle birlikte ülkemizde de 'Dünya İnsan Hakları Günü' olarak kutlanmaktadır. 75 yıl önce daha adil, daha özgür ve insan odaklı bir dünya ideali ile kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet gibi ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Bizler tarihi boyunca dünyanın neresinde olursa olsun zulme ve haksızlığa karşı çıkmış bir milletiz. Nitekim ülkemizin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer alması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atması köklü devlet geleneğimizin temel ilkelerindendir. İnsan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve korunması için devletimizin hayata geçirdiği uygulamalarla birlikte tüm kişi ve kuruluşların bu konuda üzerine düşeni yerine getirmesi, insan haklarına saygılı ve duyarlı sağlam bir toplum yapısının oluşması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, insan haklarına saygı temelinde; hak ve özgürlüklerin gözetildiği, ayrımcılıkların ve şiddetin olmadığı bir dünyada barış ve huzur dolu bir gelecek diliyorum" dedi. - MUĞLA