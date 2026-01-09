Haberler

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Güncelleme:
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, gazetecilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı. Gazetecilerin toplum açısından önemli bir görev üstlendiğini belirten Vali Akbıyık, basın özgürlüğünün demokratik hayatın temel taşlarından olduğunu ifade etti. Ayrıca, kadın gazetecilere de özel bir selam göndererek, tüm gazetecilerin bu özel gününü kutladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Vali Akbıyık, kamuoyunun doğru, tarafsız bilgiye hızlı ulaşabilmesi için gece gündüz demeden, büyük bir sorumlulukla görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını açıkladı.

Vali Akbıyık masajında, "Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Gazeteciler; yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda toplumun gözü, kulağı ve sesi olan; gerçeğin, doğrunun ve adaletin izini süren önemli bir kamu görevi üstlenmektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu bir anlayışla görev yapan basın mensuplarımız; toplumsal bilincin güçlenmesine ve demokrasinin sağlıklı işlemesine büyük katkılar sunmaktadır. Oluşturduğunuz arşivlerle geçmişe ışık tutarak dünü bugüne bağlayan bir köprü olmanız, son derece kıymetlidir. Muğla'mızın değerlerini, kültürünü ve eşsiz doğal güzelliklerini etkili bir biçimde yansıtarak ilimizin tanıtımına sunduğunuz katkılar; eğitimden sağlığa, kültürden sanata ve turizme kadar her alanda gelişimimizin devam etmesine vesile olmaktadır. Afetlerde, felaketlerde ve zor zamanlarda kamuoyunu bilgilendirirken ortaya koyduğunuz emek ve fedakarlık, toplumsal dayanışma ruhunun güçlenmesinde çok önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır." sözü, basının toplum hayatındaki vazgeçilmez yerini ve gazeteciliğin taşıdığı ahlaki sorumluluğu açıkça ortaya koymaktadır.

Basın camiasında başarılarıyla gurur kaynağımız olan kadın gazetecilerimizin varlığı da ayrı bir iftihar kaynağımızdır. Bu vesileyle, görevlerini başarıyla yerine getiren tüm kadın basın mensuplarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, basın özgürlüğü demokratik hayatımızın temel taşlarından biridir ve bu özgürlüğün istismar edilmesine asla müsaade edilmeyecektir. Meslek ilkelerine bağlılıkla görev yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor; tüm basın çalışanlarına sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi. - MUĞLA

