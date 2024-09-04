Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi yaz okulları kapanış programı düzenlendi

MUĞLA - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yaz okulları kapanış programında, yaz boyunca çeşitli alanlarda eğitim alan öğrenciler, öğrendiklerini sergilediler. Kapanış programı, öğrencilerin yaz dönemi boyunca katıldıkları akademi ve atölye çalışmalarının sonuçlarını gösteren etkinliklerle doluydu.

Programda konuşan Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas, 1 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençlik Merkezleri Yaz Okulları'nın verimli geçtiğini belirtti. Tavas, "Bu yaz dönemi boyunca girişimci animasyon, akıl zeka oyunları, robotik kodlama, hızlı okuma, çocuk edebiyatı, diksiyon, İngilizce, resim kara kalem, ebru sanatı, bocce eğitimi, geleneksel okçuluk, müzik atölyesi ve dini bilimler gibi birçok alanda faaliyetler gerçekleştirdik. Bine yakın öğrencimiz bu faaliyetlerden istifade etti" dedi.

Öğrencilerin sabah saat 10.30'dan akşam 20.00'ye kadar Gençlik Merkezi'nde zaman geçirdiğini belirten Tavas, kış döneminde de uzman eğitmenler tarafından çeşitli eğitimlerin ücretsiz olarak sunulmaya devam edeceğini vurguladı. Öğrencilerin, farklı alanlarda yeteneklerini geliştirdikleri ve eğitimlere yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Tavas, özverili çalışmaları nedeniyle eğitmenlere teşekkür etti.

Kapanış programı, öğrencilerin çeşitli gösterileri ve etkinliklerle sona erdi.