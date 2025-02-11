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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ne Yeni Müdür Atandı

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ne Yeni Müdür Atandı
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nin yeni müdürü Muhammet Ülgen oldu. Gençlerin sosyal ve sportif gelişimine destek vermek amacıyla hizmet sunan merkez, bağımlılıkla mücadele ve rehberlik hizmetleri de veriyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nin yeni müdürü Muhammet Ülgen oldu.

Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyetler düzenleyen Gençlik Merkezleri, bağımlılıkla mücadele, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri gibi alanlarda da gençlere destek veriyor. Tarihi ve kültürel kamplar düzenleyen merkezler, tüm gençlere ücretsiz olarak hizmet sunmaya devam ediyor. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde yapılan değişimle spor camiasında tanınan ve kariyerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda spor uzmanı olarak başlayıp gençlerle spor alanında birçok önemli çalışmaya imza atan Muhammet Ülgen merkezin yeni müdürü oldu. Daha önce bu görevi yürüten Dr. Oktay Tavas ise Yatağan Gençlik Merkezi Müdürü olarak görevlendirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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