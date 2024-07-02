Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Gençlik Yaz Okulu ile çocuklara verimli tatil imkanı sağlıyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, GSB Gençlik Yaz Okulu kapsamında sanattan spora, kültürel faaliyetlerle çocukların tatilde hem öğrenerek hem de eğlenerek zamanlarını verimli geçirmelerine imkan sağlıyor.

Yaz okulları kapsamında, öncelikle ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri güvenli alanlar inşa edildi. Milli ve manevi değerlerin korunması ve paylaşılmasında rol oynayan bu program, gençler arasında öğrenme ve deneyim alanını güçlendirmek, sosyal ve kültürel becerileri geliştirmek, gönüllülük çalışmalarına aktif katılımı desteklemek üzere spor, sanat, bilim ve eğlence dolu atölyeler ve gönüllülük çalışmaları ile donatıldı.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Oktay Tavas, çocukların ve gençlerin yaz döneminde zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri ve kültürel sosyal bağlarının güçlenerek sanattan spora kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan programdan yararlanmalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Tavas, "Toplamda 1250 gencimizin başvurusu ile eğitmenlerimiz ile süreci götüreceğiz. Program boyunca emek veren gençlik çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA