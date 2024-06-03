Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlere Avrupa fırsatları sunuyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Eurodesk temas noktası olarak Avrupa Birliği projeleri ve yurt dışı etkinliklerle gençlere önemli fırsatlar sunuyor. Eurodesk, gençlerin eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları hakkında bilgi edinmelerine ve Avrupa faaliyetlerine katılım sağlamalarına imkan tanıyan bir Avrupa Bilgi Ağı olarak biliniyor.

Eurodesk, tüm AB ve diğer program ülkelerinde kurulmuş olup, Türkiye'de 2008 yılında Türk Ulusal Ajansı tarafından faaliyete geçirildi. Türkiye'deki Eurodesk Temas Noktaları, gençlere ve onlara hizmet eden kuruluşlara Avrupa fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Avrupa'dan gelen gençlerin projeler üreterek farklı kültürleri tanımalarına ve yeni deneyimler kazanmalarına imkan sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Değişim Projesi kapsamında yürütülen bu çalışmalar, iki ülke gençliği arasında kültürel anlayışı artırmayı, karşılıklı saygı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor. Projeler, gençleri sosyal, kültürel ve manevi değerler açısından bilgilendirmeyi amaçlayarak, onların gelişimine katkıda bulunuyor.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas, uluslararası projelerle gençlerin yurt dışı deneyimleri kazandığını belirtti. Tavas, yıl içinde Almanya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerde projelerin devam edeceğini ifade etti. Bu projeler, gençlere farklı kültürlerle tanışma ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı sunuyor. - MUĞLA