Haberler

Muğla, Turizm Gücünü Artırmak İçin Önemli Toplantı Gerçekleştirdi

Muğla, Turizm Gücünü Artırmak İçin Önemli Toplantı Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın turizmdeki güçlü konumunu daha da ileriye taşımak amacıyla gerçekleştirilen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı. Toplantı, Muğla'nın ulusal ve uluslararası alanda etkin tanıtımını sağlamak ve yeni stratejiler belirlemek için toplandı.

Doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bir dünya markası olan Muğla'nın, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çalışmalarıyla turizmdeki güçlü konumunu daha da ileriye taşımak amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve TGA bünyesinde oluşturulan Kurul, Muğla'nın ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak, iletişim süreçlerini güçlendirmek ve yürütülen faaliyetlerde koordinasyonu artırmak amacıyla bir araya geldi. Toplantı, Muğla'nın sadece deniz-kum-güneş değil, aynı zamanda gastronomi, spor ve kültür rotalarıyla da öne çıkan dört mevsim turizm destinasyonu olma hedefine ulaşması için atılacak yeni stratejilerin belirlenmesiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte genç kadının yaşadığı değişim

Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte yaşadığı değişim
Ne altın ne dolar ne de bitcoin! Parasını Ethereum'a yatıranlar resmen köşeyi döndü

Parasını buna yatıranlar resmen köşeyi döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.