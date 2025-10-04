Muğla, Turizm Gücünü Artırmak İçin Önemli Toplantı Gerçekleştirdi

Doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bir dünya markası olan Muğla'nın, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çalışmalarıyla turizmdeki güçlü konumunu daha da ileriye taşımak amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve TGA bünyesinde oluşturulan Kurul, Muğla'nın ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak, iletişim süreçlerini güçlendirmek ve yürütülen faaliyetlerde koordinasyonu artırmak amacıyla bir araya geldi. Toplantı, Muğla'nın sadece deniz-kum-güneş değil, aynı zamanda gastronomi, spor ve kültür rotalarıyla da öne çıkan dört mevsim turizm destinasyonu olma hedefine ulaşması için atılacak yeni stratejilerin belirlenmesiyle sona erdi. - MUĞLA