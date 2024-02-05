Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü: Yıkımın üzerinden bir yıl geçti ama yüreklerdeki sızı hala devam ediyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, bir yıl önce Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileye asrın felaketinin üzerinden geçen bir yola rağmen yaşanan yıkım karşısında yüreklerdeki sızının hala devam ettiğini açıkladı.

Rektör Kaçar yaptığı yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 gecesinde pek çok şehrimizi ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen yıkıcı bir deprem yaşandı. Bu trajik olay, başta deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı olmak üzere ülkemizi derinden sarstı ve binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha yüce Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bazı olaylar karşısında yazdıklarınızın veya söylediklerinizin pek bir anlamı yoktur. Ancak kalbinizin ve ruhunuzun en derinlerinde hissettikleriniz anlamlıdır. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız yıkım karşısında yüreğimizdeki sızıyı halen taşıyoruz. Yaşanan depremin ardından tüm Türkiye bir olarak; devlet kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın öncülüğünde depremden etkilenen illerimizde önce arama kurtarma ardından yardım faaliyetlerinde bulunuldu. Bizler de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak bu zorlu süreçte elimizden gelen çabayı ve katkıyı sağlamaya gayret ettik. Gayrete öncülük eden, ortak olan ve destek veren öğretim elemanlarımıza, personelimize ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinden alanında uzman doktorlardan oluşan bir ekip, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemilerinin öncülüğünde gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine tıbbi yardım sağladı. Bu tıbbi yardımlar deprem bölgesindeki farklı hastanelerde devam etti. Gönüllü doktorlarımız, depremzedelerin tıbbi bakımını sağlamak ve acılarını hafifletmek için yorulmadan çalıştı. Ayrıca Üniversitemiz Muğla Meslek Yüksekokulundan öğretim elemanlarımız ve personelimiz, Adıyaman'da büyük ölçekli bir sahra mutfak kurmayı görev edindi. Bu mutfak depremden etkilenen insanlar için günde üç öğün yemek üretti. Ayrıca bölgeye yönelik eşyaların, kıyafetlerin ve temel ihtiyaç malzemelerinin toplanması amacıyla Üniversitemiz bünyesinde bir kampanya düzenledik. Öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve personelimizin gösterdiği cömertlik ve şefkat dikkate değerdi. Bu yıkıcı ve üzücü olayda maalesef bazı öğrencilerimizi ve mezunlarımızı kaybettik. Bu gençlerin önünde umut verici bir gelecek vardı ve zamansız ayrılışları depremin etkisini acı bir şekilde hatırlatıyor. Tarihimizin bu üzücü döneminde Türk milleti karşılaşılan büyük zorluklara rağmen bir araya geldi, destek verdi ve depremden etkilenenlerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardım etti. Daha iyi bir geleceğe ulaşmak için çalışırken bize ilham vermeye devam edecek olan da bu sarsılmaz birliktelik ve yardımlaşma ruhumuzdur" dedi, - MUĞLA