Üye Girişi
Haberler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Gazetecilerle Buluştu

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Kaçar, gazeteciliğin tarihçesine değindi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebi ile basın mensupları ile bir araya geldi.

Basın mensupları için düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar, "Bu yemeği Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle sevincinize ortak olmak için organize ettik. Tarihçi olmam nedeniyle gazeteciliğin aslında çok eski bir meslek olduğunu biliyorum" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenci sarayı özel salonda gerçekleştirilen etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar, rektör yardımcıları ve çok sayıda gazeteci katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gazeteciler Günü Muğla Eğitim Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title