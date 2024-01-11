Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Gazetecilerle Buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebi ile basın mensupları ile bir araya geldi.

Basın mensupları için düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar, "Bu yemeği Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle sevincinize ortak olmak için organize ettik. Tarihçi olmam nedeniyle gazeteciliğin aslında çok eski bir meslek olduğunu biliyorum" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenci sarayı özel salonda gerçekleştirilen etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar, rektör yardımcıları ve çok sayıda gazeteci katıldı. - MUĞLA