Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Filistinli ve Kazakistanlı öğrencilerle iftar programı düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören Filistinli ve Kazakistanlı öğrenciler için Öğrenci Sarayı'nda iftar programı düzenlendi. İftar programı sonrasında öğrencilerle bir süre sohbet eden Muğla Valisi İdris Akbıyık ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, ders durumları ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı.

Programda konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Biz özellikle sizlerle iftar yapmak istedik. Gazze'ye düşen her bombada bizim yüreğimiz yanıyor. Türk milleti dünyanın neresinde bir zulüm varsa hepsinin yanında. Gazze'de, Filistin'de yapılan bu soykırım inşallah bir önce son bulur. Biz de her zaman Filistin halkının yanındayız. Sizlerin, kendinizi en iyi şekilde geliştirip ileride Filistin'e, Türkiye'ye ve dünyaya faydalı bir insan olmanızı arzu ediyoruz. Bu soykırımın bir an önce bitmesini temenni ediyorum." dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu ile birlikte iftar yapmanın önemine değinen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise, "Bu mübarek Ramazan ayında Filistinli ve Kazakistanlı öğrencilerimizle bir araya gelmek istedik. Filistin'e düşen her bomba bizim de yüreğimize düşüyor. Ramazan ayının dünyanın farklı yerlerinde zulüm altında olan Müslümanların ve tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Ayrıca öğrencimiz Yusuf'a anlamlı hediyesi için teşekkür ediyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun zulmün her zaman karşısındayız. Öğrencilerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz. İftar programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kazak öğrencilerin geleneksel müzik aletlerinden biri olan Dombra müziği ile devam eden program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Programa; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sülün, Prof. Dr. Deniz Ülgen ve Prof. Dr. Celal Ateş, Genel Sekreter Vekili Çetin Haliloğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Kutucuoğlu, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Reşat Ünal, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ekrem Ayan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk, Basın Halkla İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bulut Tanyeri ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA