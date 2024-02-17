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Muğla Seydikemer'de AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Eğitimi Düzenlendi

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Eğitimi düzenlendi. Eğitimde AB projelerinde iş ve kariyer fırsatları, hibe fonu sağlayan kurumlar ve diğer konular ele alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Eğitimi düzenlendi. Hizmet içi olarak verilen eğitim Fethiye Gazi Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Fatma Fazilet Özer tarafından verildi.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında okul eğitimi alanında sağlanan hibe destekleri 2014 - 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında devam ediyor. Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından AB Projeleri Hazırlama Teknikleri Eğitimi düzenlendi. Düzenlenen eğitimde AB Projelerinde iş ve kariyer fırsatları nelerdir?, hibe fonu sağlayan kurumlar hakkında bilgiler, TKDK ve IPARD 2 projeleri, kalkınma ajansları projeleri, Ulusal Ajans ve Erasmus + Projeleri, AB ve Sosyal İçerikli Projeler, Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Aşamaları, AB Hibe Projeleri Hazırlama konularında bilgiler verildi.

Fethiye Gazi Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Fatma Fazilet Özer tarafından verilen eğitim Seydikemer Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleşti. Eğitime Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur ve Şube Müdür Nurullah Solak'ta katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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