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Muğla Şahidi Ortaokulu, Erasmus+ KA210 projesi kapsamında Polonya'da hareketlilik gerçekleştirdi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Şahidi Ortaokulu, Erasmus+ KA210 projesi kapsamında Polonya'da STEM ve robotik eğitimi aldı. Proje, 4 ülkenin ortaklığıyla yürütülmektedir ve hedefleri arasında öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmek, motivasyonlarını arttırmak ve 21. yüzyıl becerilerini STEM yoluyla geliştirmek bulunmaktadır.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Şahidi Ortaokulu, "Transition from STEM to Robotics" isimli Erasmus+ KA210 projesindeki ilk hareketliliği, projenin koordinatör ülkesi olan Polonya'da gerçekleştirdi.

Şahidi Ortaokulu'ndan 3 öğrenci, Polonya'nın Bielsko-Biala şehrinde bulunan Szkola Podstawowa Sloneczna Kraina okulunda STEM ve robotik eğitimi aldı. Öğrencilere, Şahidi Ortaokulu'ndan 2 öğretmen refakat etti.

Şahidi Ortaokulu'nun yurt dışında ilimizi ve ülkemizi başarılı şekilde temsil ettikleri için gurur duyduğunu belirten Okul Müdürü Savaş İzmir, projenin detayları hakkında bilgi vererek, "Avrupa Birliği Erasmus+ KA210 'Transition from STEM to Robotics' projemiz 01/05/2024 tarihinde başlamış olup, Polonya, Malta, Portekiz ve Türkiye olmak üzere 4 ülkenin ortaklığıyla yürütülmektedir. Proje süresi 1 yıldır ve Polonya koordinatör ülkedir. Projemizin hedefleri arasında STEM ve robotik eğitimi ile 3 okuldan toplam 36 öğrencinin dijital becerilerini geliştirmek, dezavantajlı çocukların motivasyonlarını, özgüvenlerini ve sosyal becerilerini arttırmak, 21. yüzyıl becerilerini ve problem çözme yeteneklerini STEM yoluyla geliştirmek bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizi kodlama ve robotik ile hesaplamalı ve algoritmik düşünme becerisine sahip, nitelikli ve eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu projeyle okulların dijital eğitim süreçlerine hazırlıklarını artırmak ve katılımcıların dil, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmek de hedeflerimiz arasında" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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