Muğla'da Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde özel eğitim okulunda farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Dumlupınar Okulu ile Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve özel eğitimli çocuklar gösteri gerçekleştirildi.

Muğla özel eğitim okulunda farkındalık etkinliği düzenlendi

MUĞLA - Muğla'da Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde özel eğitim okulunda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Dumlupınar Okulu ile Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve özel eğitimli çocuklar gösteri gerçekleştirildi. Etkinlikte özel eğitimli öğrencileri eğlendiren Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri protokol tarafından ilgiyle izlendi. Muğla Özel Eğitim öğrencisi tarafından şiir okundu.

Özel Eğitim öğrenci velisi Fatma Çıldırın "Programımıza katılım sağlayan protokolümüze ve değerli velilerimize çok teşekkür ederim "diye konuştu.

Etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Aile Sosyal Hizmetler il Müdürü Osman Toprakçı, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve aileler katıldı.