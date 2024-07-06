Muğla Ortaca SK Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu

Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda Muğla Ortaca Spor Kulübü Hentbol Takımı kaptanı olan Milli sporcu Ayşenur Çankaya, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ile görüştü.

Ayşenur Çankaya, 24-30 Haziran tarihleri arasında Burdur'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası'na katıldıklarını ve namağlup grup birincisi olan Muğla Ortaca SK'nın finalde Eskişehir İESK'yi 32-24 yenerek Türkiye Şampiyonu olduğunu belirtti. Çankaya, üst üste ikinci kez yaşadığı şampiyonluğun gururunu ifade ederek, Menteşe ve eğitim camiasını en güzel şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını ve şampiyonluk kupasını Muğla'ya armağan ettiğini söyledi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ayşenur Çankaya'yı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Kömürcü, şampiyonlukla ilçeyi gururlandıran Çankaya'nın, hem bir öğretmen hem de başarılı bir sporcu olarak örnek teşkil ettiğini belirtti. - MUĞLA