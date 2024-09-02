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Muğla Ortaca'da Hayvan Sağlığı ve Refahı İçin Çalışmalar Sürüyor

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığı ve refahı için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Büyükbaş hayvanlara kimliklendirme ve küpeleme işlemleri yapılırken, küçükbaş hayvanlara da PPR aşısı uygulamaları ve küpeleme işlemleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hayvanların sağlık durumunu iyileştirmek ve refah seviyelerini artırmak amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığı ve refahı için çalışmalar ara vermeden devam ediyor.

Ortaca'da büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığı ve refahı için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri, ilçedeki büyükbaş hayvan işletmelerinde yeni doğan hayvanlara yönelik kimliklendirme ve küpeleme işlemlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda, büyükbaş hayvanların yanı sıra küçükbaş hayvanlar için de önemli bir adım atıldı. Küçükbaş hayvanlarda PPR aşısı uygulamaları ve küpeleme işlemleri de gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hayvanların sağlık durumunu iyileştirmek ve refah seviyelerini artırmak amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Ortaca'daki bu hayvan sağlığı projeleri, yerel hayvan işletmelerinin gelişimine katkı sağlarken, hayvanların izlenebilirliğini ve sağlık durumunu koruma hedefini de taşıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığına yönelik bu tür uygulamaları sürdürerek, bölgedeki hayvancılığın daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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