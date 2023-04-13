Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut göreve başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Yasin Yaprak'tan boşalan göreve Salim Karabulut atandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Salim Karabulut, Muğla'daki görevine başladı.

Bölge Müdürü Salim Karabulut, Bölge Müdürlüğü binasına gelişte Bölge Müdürü Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller, Şube Müdürleri, Muğla ve Yılanlı Orman İşletme Müdürleri tarafından karşılandı. Bölge Müdürlüğü makamında önceki Bölge Müdürü Yasin Yaprak'ın da katılımıyla devir teslim yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, bölge müdürlüğü makamındaki karşılama ve devir teslimin ardından Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Salim Karabulut özgeçmişi

Salim Karabulut 1963 Mersin Tarsus doğumlu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümü mezunu. OGM bünyesinde 1989 yılında Ermenek Çamlıca İşletme Şefi olarak göreve başladı. Görevi süresince işletme müdür yardımcısı, işletme müdürü ve Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Karabulut evli 2 çocuk babası. - MUĞLA