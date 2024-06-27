Muğla Orman Bölge Müdürü Jandarma Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı Aydın Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Aydın Jandarma Filo Komutanı Jandarma Pilot Kıdemli Albay Koray Ergin ile bir araya gelerek yangın söndürme çalışmalarına verdikleri destekler için teşekkürlerini iletti. Yangın söndürme operasyonlarında gösterilen işbirliği ve koordinasyonun önemine değinen Ülküdür, Jandarma Havacılık Başkanlığı'nın sağladığı katkıların, orman yangınlarıyla mücadelede kritik bir rol oynadığını vurguladı. Jandarma Pilot Kıdemli Albay Koray Ergin ise, orman yangınlarıyla mücadelede her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade etti. - AYDIN