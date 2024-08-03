Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, orman yangınları, ormancılık faaliyetleri, fidanlık çalışmaları ve bölgedeki diğer ormancılık projeleri değerlendirildi. Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak başarılı çalışmalar yürüttüklerini ve bu başarıyı sürdürebilmek için ekip olarak titizlikle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Katılımcılar, orman yangınlarıyla mücadelede alınan önlemler ve gelecek dönem planlamaları hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, daha etkin ve verimli çalışmalar için fikirlerini paylaştı. Bölgedeki ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir orman yönetimi konularında önemli kararlar alındı.

Toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller, Şube Müdürleri, Fidanlık Müdürü, Etüt Proje Baş Mühendisi ile Muğla ve Yılanlı Orman İşletme Müdürleri katıldı. - MUĞLA