Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Dağ yolu ulaşıma kapandı.
Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
MUĞLA - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'nda kar yağışı etkili olurken, dağ yolu ulaşıma kapandı.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan bin 892 rakımlı Göktepe Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen dağda kartpostallık görüntüler oluşurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Meteoroloji verilerine göre karın gece boyunca yağması beklenirken, Kavaklıdere - Göktepe Dağı yolu, yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapandı.