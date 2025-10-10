Haberler

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Tarihi Mezarlık Kazı Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Menteşe ilçesinde sulama deposu çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi mezarlarla ilgili kazı ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Vali Akbıyık, mezarların M.Ö. 3. veya 4. yüzyıla ait olabileceğini belirtti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sulama deposu çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi mezarlarda kazı ve inceleme çalışmaları başladı.

Sulama deposu çalışması sırasında fark edilen mezarlar nedeniyle alan güvenlik şeridiyle kapatılmıştı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde arkeologlar eşliğinde kazı süreci başlatıldı. Çalışmalar Menteşe'nin arkeolojik geçmişine ışık tutacak nitelikte ilerliyor.

Vali Akbıyık: "Muğla'nın altı da üstü kadar zengin"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bulunan mezarların M.Ö. 3. veya 4. yüzyıla ait olabileceğini belirterek, alanın Muğla tarihine önemli katkılar sunacağını ifade etmişti.

Vali Akbıyık, "Menteşe'de ilk kez böylesine kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Mezarlarda döneme ait arkeolojik eser niteliğinde objeler bulundu. Burası medeniyetlerin beşiği, yerin altı kadar üstü de zengin" demişti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
