Muğla'nın Menteşe İlçesinde Bir Öğretmenin Meslektaşı Tarafından Darp Edildiği İleri Sürüldü

Muğla Menteşe Spor Lisesi’nde psikolojik danışman olarak görev yapan A.U.’nun, aynı okulda öğretmen olan C.Ö. tarafından darp edildiği iddia edildi. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

ESMA TURAN

Muğla Menteşe Spor Lisesi'nde psikolojik danışman olarak görev yapan A.U.'nun, aynı okulda öğretmen olan C.Ö. tarafından darp edildiği iddia edildi. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Menteşe Spor Lisesi'nde psikolojik danışman olarak görev yapan A.U.'nun, 27 Ekim Perşembe günü aynı okulda öğretmenlik yapan C.Ö. tarafından öğretmenler odasında darp edildiği ileri sürüldü. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Muğla Şubesi üyeleri, bugün A.U.'ya destek olmak için Sınırsızlık Meydanı'nda açıklama yaptı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Muğla Şube Başkanı Bilgin Demircioğlu, şöyle konuştu:

"Eğitim ve şiddeti aynı cümle içerisinde kullanmak bile bizi derinden yaralamaktadır. Sözde bir eğitimci tarafından eğitimciye saldırı, topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. 27 Ekim Perşembe günü ilimiz Menteşe Spor Lisesi'nde görev yapan öğretmenimiz A. U., aynı okulda görev yapan coğrafya öğretmeni C.Ö.'nün saldırına uğramıştır. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Bu tür saldırıların son bulması ve sorumluların da bir an önce hem adli hem de idari makamlar tarafından gerekli cezai yaptırımları almasını istiyoruz. Öğretmenlerimizin hayatına kasteden bu saldırılara karşı önleyici ve caydırıcı tedbirler bir an önce hayata geçirilmelidir. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak üyemize geçmiş olsun diyor ve bu konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Yaşanan olay sonrasında A.U.'nun tedbir amaçlı olarak Menteşe'de bulunan Atatürk İlkokulu'nda, şiddet uyguladığı ileri sürülen C.Ö.'nün de başka bir okulda görevlendirildiği öğrenildi.