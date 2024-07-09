Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.11'de Marmaris'te yerin 6.89 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi. - MUĞLA