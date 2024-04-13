Muğla Milas İlçe Emniyet Müdürü Değişti

Muğla'nın Milas İlçesi'nde önceki gün yaşanan olayların ardından İlçe Emniyet Müdürü değişti. Görevden alınan Fevzi Söztutar'ın yerine İsmail Toygun getirildi.

lçesi Emniyet Müdürlüğü'ne İsmail Toygun atandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde çıkan ve 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen kişilerden 6'sı tutuklanmıştı. İlçe Merkezi 23 Nisan Bulvarı üzerinde yaşanan olayların arıdından mevcut Emniyet Müdürü Fevzi Söztutar'ın adliye önünde toplanan kalabalığı yatıştırmak amacıyla kullandığı bazı sözler kamuoynda tepkiye neden oldu.

Yaşanan olayların ardından Milas'ta uzun süredir görev yapan Emniyet Müdürü Fevzi Söztutar görevinden alındı. Söztuta, görevini İsmail Toygun'a devretti. Daha önce Fethiye, Bodrum ve Datça gibi ilçelerin emniyet müdürlüğünü yürüten ve Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü'nde önemli başarılara imza atan Toygun, yeni görev yeri Milas'a gelerek vazifesine başladı. - MUĞLA