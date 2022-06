Muğla Köyceğiz'de Kadın Öğretmene Servis Şoföründen Taciz İddiası - Haberler

ESMA TURAN

Eğitim-Sen Köyceğiz İlçe Temsilciliği, Köyceğiz Anadolu Lisesi'nde okul çıkışı öğrencilerin servislere binişine eşlik eden nöbetçi kadın öğretmen E.B.D'ye sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla servis şoförü L.C.Ç hakkında suç duyurusunda bulundu. Sendika adına açıklama yapan Elfide Duru, "Bu davranışı sergileme potansiyeli olan, zorba, tacizci, tehditkar kişilerin bırakın okula öğrenci taşıyan servislerde görev vermeyi, okulların önünden geçmeleri bile yasaklanmalıdır" dedi.

Eğitim-Sen üyesi 150 öğretmen, dün Köyceğiz Adliyesi'nde servis şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde sendika adına açıklama yapan Elfide Duru, şunları söyledi:

"3 Haziran Cuma günü Köyceğiz Anadolu Lisesi'nde okul çıkışı nöbetçi öğretmen E.B.D. öğrencilerin servislere binişine eşlik ederken servis şoförü L.C.Ç. tarafından sözlü olarak taciz edilmiştir. Görevini yapmakta olan üyemizle seviyesiz bir üslup kullanan bu şahıs muhatap alınmamasına rağmen rahatsızlık vermeye devam etmiştir. Eşini okuldan almaya gelen A. D. olaya şahit olmuş ve servis şoförünü uyarmıştır. Bunun üstüne servis şoförü L.C.Ç., üyemiz A.D.'yi sözlü olarak tehdit etmiştir. Kendisinin emekli uzman çavuş olduğunu söyleyen şahıs 'Sizi bulacağım', 'Gününüzü görürsünüz' 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz' gibi ifadeler kullanarak üyelerimizi tehdit etmiştir. Buradan söylüyoruz, biz sizin gibileri gayet iyi biliyoruz. Tacizci, zorba, eşkıya sizleri tanımlamaya az bile kalır.

"BU TÜR KİŞİLERİ OKULLARIMIZDAN UZAK TUTUN"

Bu davranışı sergileme potansiyeli olan, zorba, tacizci, tehditkar kişilerin bırakın okula öğrenci taşıyan servislerde görev vermeyi, okulların önünden geçmeleri bile yasaklanmalıdır. Bu kişilere bu görevleri veren, uygunluğunu onaylayanlar suça ortak olmaktadırlar. Buradan uyarıyoruz! Bu görevlendirmeleri yapanlar gelecekte olabilecek her türlü olumsuz durumdan, yaşanacak her sıkıntıdan sorumlu olacaklardır. Bu tür kişileri öğrencilerimizden, okullarımızdan, öğretmen arkadaşlarımızdan uzak tutun. Göreviniz, okullarımızın güvenli, sağlıklı, huzur dolu ortamlar olmasını sağlamaktır.

"BU OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bugün suçlular hakkında, görevini yerine getirmeyenler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu olayın takipçisi olacağız. Peşini bırakmayacağız. Arkadaşlarımız yalnız değildir. Bu suçun oluşmasına ortam hazırlayan herkesi tekrardan uyarıyoruz. Okullarımız tacizcilerin, tehditkar insanların, zorbaların görev alabilecekleri yerler değildir. Öğrencilerimizi tacizcilere, zorbalara emanet etmeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi üyelerimizin, tüm öğretmen arkadaşlarımızın her zaman yanındayız, yaşadıkları her sorun bizim sorunumuzdur. Birlikte yaşıyor, birlikte çalışıyor birlikte üretiyoruz. Yine birlikte sorunlara çare olacağız. Dayanışma ile bugünleri atlatıp çok daha güzel günleri var edeceğiz. ya hep beraber ya hiçbirimiz."

ANKA / Yerel