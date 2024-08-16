Muğla İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz Kahramanmaraş'a atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan resmi gazetede Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. Boşalan Muğla İl Jandarma Alay Komutanlığı görevine ise Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan resmi gazetede Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na atandı.
Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na görevine atandı. Tuğgenaral Gemalmaz tarafından boşalan Muğla İl Jandarma Alay Komutanlığı görevine ise Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük atandı. - MUĞLA