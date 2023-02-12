Muğla itfaiye ekibi Hatay'da 154 saat sonra can kurtardı Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla etkilediği illerden Hatay'da arama kurtarma ekipleri can kurtarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla etkilediği illerden Hatay'da arama kurtarma ekipleri can kurtarmaya devam ediyor. Depremin üzerinden 164 saat geçmesine rağmen arama kurtarma ekipleri canla başla bir can kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken, Muğla'dan Hatay'a giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 154 saat sonra 29 yaşındaki bir vatandaşı enkazın altında sağ kurtardı. Hatay Cebrail Mahallesi Emlak Evler Konutları 1. Kısım'da saat 10.30 sıralarında ses alan ekipler hemen kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları 2 buçuk saat sürerken, enkaz altındaki 19 yaşındaki Rabia Kalçın ekipler tarafından kurtarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İtfaiye Muğla Hatay Yerel Haberler

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