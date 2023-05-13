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Muğla İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü'ne Arvas atandı

Muğla İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü'ne Arvas atandı

Yerel Haberler

Muğla İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Sezgin Sağun görevden alındı.

Muğla İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Sezgin Sağun görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü görevine Sezgin Sağun görevden alınarak yerine, Ruşen Arvas atandı. Ruşen Arvas'ın Ankara'da iletişim uzmanlığı görevini yürüttüğü ve önümüzdeki günlerde Muğla'daki görevine başlayacağı öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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